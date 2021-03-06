Топ-5 фильмов про сильных женщин в преддверии 8 марта

В честь Международного женского дня в России начинаются праздничные выходные, которые продлятся до вторника, 9 марта. В такой день после романтических свиданий есть повод ознакомиться с фильмами про «железных» женщин, которые вдохновят вас на веру в себя и подарят мотивацию.

ФАН подобрал топ-5 фильмов про сильных женщин, основанных на реальных событиях. Их героини доказывают миру, что прекрасная половина человечества — далеко не слабый пол.

Фрида

Премьера фильма «Фрида» состоялась в 2002 году. Это реальная история о мексиканской художнице Фриде Кало, которая после автокатастрофы собирает по кусочкам полную страданий и творчества жизнь. Из-за того, что тело Фриды было навсегда искалечено и приковано к кровати, муж начинает изменять ей. Это подталкивает Фриду взять в руки кисть и краску.

Художницу со сложной судьбой сыграла Сальма Хайек. На эту роль ее вдохновила биография мексиканской художницы, и актриса выложилась в этом фильме на полную.

Джеки

Фильм-биография о жене 35-го президента США Джона Кеннеди — Жаклин Кеннеди — вышел в прокат в 2016 году. В первые дни горькой скорби после смерти Джона в семейную резиденцию приезжает журналист Life, чтобы повидать бывшую первую леди. Именно ему она расскажет о том, что пережила в первые секунды после выстрелов в супруга, а также о том, как она, хрупкая Джеки, готовила грандиозную церемонию прощания со своим мужем-президентом США.

Главную роль сыграла Натали Портман.

Тоня против всех

Фильм «Тоня против всех» вышел в прокат в 2017 году. Картина удостоилась множества наград. В их число вошли такие, как «Оскар» и «Золотой глобус». Это история об американской фигуристке Тоне Хардинг, имя которой ассоциировалось со множеством скандалов. Из-за жестокости матери детство оставило негативный отпечаток на дальнейшей жизни Тони.

В мире фигурного катания она терпела занижение оценок на соревнованиях, а однажды и вовсе случился грандиозный скандал на ответственном мероприятии. Роль Тони прекрасно далась актрисе Марго Роби.

Жена

Сюжет фильма «Жена» 2017 года доказывает, что женщина играет весомую роль в карьере любого мужчины. Это история о жене литератора Джо Кастельмана — Джоан Кастельман, которая ради карьеры мужа зарыла свой писательский талант. На протяжении долгих лет Джоан поддерживала супруга в написании книг, за которые он получит Нобелевскую премию по литературе.

Это история о женщине, которая ради мужчины задвинула свои мечты на второй план. Главную роль сыграла Гленн Клоуз.

По половому признаку

В сюжет фильма «По половому признаку» 2018 года легла биография одной из первых женщин-судей в США, Рут Бейдер Гинзбург. В 1956 году, когда работа юриста считалась мужской, а сексистские предрассудки только крепли, целеустремленная Рут поступает на юридический факультет в Гарвард. И, несмотря на успехи в учебе, ей постоянно приходится бороться за свои права.

Главная роль досталась британской актрисе Фелисити Джонс.