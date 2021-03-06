Агата Кристи возглавила пятерку популярных женщин-писателей в России

Москва, 6 марта. Опрос выявил самых популярных зарубежных писателей среди россиян. На первом месте оказалась Агата Кристи.

В пятерку лидеров также попали Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд. Топ лучших произведений зарубежных писательниц возглавила Элизабет Гилберт и ее «Город женщин», на второй строчке оказалась Джен Синсеро и книга «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», передает РИА Новости.

«Атлант расправил плечи» замыкает тройку лидеров. Далее расположились два романа Роберта Гэлбрейта (она же — Джоан Роулинг), «Дурная кровь» и «Смертельная белизна».

Недавно прошел опрос на тему героинь, на которую больше всего хотели бы быть похожими телезрители. Наибольшее количество голосов в голосовании набрала героиня «Унесенные ветром» — Скарлетт О’Хару.