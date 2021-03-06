Тарифы на парковку в Москве вновь подорожают к апрелю

Москва, 6 марта. Стоимость парковки изменится на 193 участках московских улиц. В большинстве случаев цена поднимется, но в некоторых — уменьшится, сообщил ресурс департамента транспорта Москвы.

На определенных участках улиц, таких как Дербеневская набережная, 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица цена за парковку уменьшится, а на других придет в действие дифференцированный тариф. В местах, где уровень загруженных платных парковок на данный момент достигает 96% и более, днем будет действовать тариф 380 рублей в час.

«Если платная парковка занята все время больше чем на 90%, значит, стоимость надо изменить, а если она пустует, цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

В случае, если паркинги заполняются равномерно, то в каждом из них будет около 15-20% свободных мест для стоянки автомобилей. По словам ведомства, это необходимо для большей мобильности общественного транспорта и экстренных служб. К тому же ожидается, что для москвичей станет больше свободных парковочных мест.

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация, что для столичных автомобилистов 8 марта парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где действует повышенный тариф.