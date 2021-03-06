Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

Москва, 6 марта. Введение в России «налога для богатых» не коснется тех, кто решил продать свою квартиру, заявил специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.

«Налог на богатых» подразумевает увеличение ставок НДФЛ с 13% до 15% для обладателей годового дохода больше 5 млн рублей. На продавцов жилья, стоимость которого превышает эту сумму, нововведение, по словам эксперта, распространяться не будет.

В статье 224 Налогового кодекса («Налоговые ставки») имеется подпункт, согласно которому доходы от продажи имущества облагаются налогом в размере 13%. Не платить его можно тем, кто владел жильем продолжительное время, добавил Манжиевский в беседе с «Российской газетой».

Если квартира являлась единственным жильем или досталась собственнику по наследству, договору пожизненного содержания с иждивением, договору дарения от близкого родственника или в результате приватизации, минимальный срок владения недвижимостью для избавления от налога составит три года. В других случаях придется подождать пять лет.

Адвокат Юлия Лотова рассказала, когда пенсионеры могут не платить земельный налог. Для этого нужно, чтобы площадь их земельного участка не превышала 600 квадратных метров.

Новости партнеров