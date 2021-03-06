Продавшим квартиру россиянам не придется платить «налог для богатых»

Москва, 6 марта. Введение в России «налога для богатых» не коснется тех, кто решил продать свою квартиру, заявил специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский.

«Налог на богатых» подразумевает увеличение ставок НДФЛ с 13% до 15% для обладателей годового дохода больше 5 млн рублей. На продавцов жилья, стоимость которого превышает эту сумму, нововведение, по словам эксперта, распространяться не будет.

В статье 224 Налогового кодекса («Налоговые ставки») имеется подпункт, согласно которому доходы от продажи имущества облагаются налогом в размере 13%. Не платить его можно тем, кто владел жильем продолжительное время, добавил Манжиевский в беседе с «Российской газетой».

Если квартира являлась единственным жильем или досталась собственнику по наследству, договору пожизненного содержания с иждивением, договору дарения от близкого родственника или в результате приватизации, минимальный срок владения недвижимостью для избавления от налога составит три года. В других случаях придется подождать пять лет.

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