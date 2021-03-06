Избрание главы ЦРУ связали с периодом введения США новых санкций против «СП-2»

Вашингтон, 6 марта. Сенатор от Техаса Тед Круз намерен и дальше блокировать окончательное утверждение кандидатуры Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Позиция республиканца изменится исключительно после введения администрацией президента США Джозефа Байдена новых санкций против «Северного потока — 2». Однако усилия политика в любом случае окажутся тщетными: ожидается, что кандидатуру Бернса в скором времени одобрит верхняя палата Конгресса. Кроме того, представители профильного комитета единодушно рекомендовали его на пост главы ЦРУ.

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод», — написал сенатор в Twitter.

Ранее американские власти допустили расширение рестрикций в отношении проекта. Инициативу поддержали 40 сенаторов, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США вместе с ЕС не могут смириться с независимым курсом России и ее ролью на мировой арене. Поэтому ни одна из сторон не может разрешить политический конфликт с Москвой, при этом не рискуя военным, заявил сенатор Алексей Пушков.