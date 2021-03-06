JAC представила российскому авторынку три версии кроссовера S7

Москва, 6 марта. Российские автосалоны пополнятся комплектациями Basic, Comfort и Luxury нового семейного кроссовера S7 от китайского производителя JAC. Салоны будут рассчитаны на пять и семь мест.

Длина автомобиля равняется 4776 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. Объем багажника видоизменяется от 960 литров до 1358 в зависимости от расположения сидений пассажиров. Конструкторы оборудовали кроссовер полуторалитровым мотором мощностью 149 лошадиных сил. Двигатель будет работать вместе с роботизированной коробкой передач.

Базовая версия комплектаций Basic, Comfort и Luxury включает в себя передние подушки безопасности, два задних датчика парковки, кондиционер, аудиосистему с четырьмя динамиками, камеру заднего вида. Ее цена равняется 1 449 900 рублей.

Версия Comfort будет со светодиодными фарами и системой климат–контроля. Пятиместный вариант обойдется в 1 579 000 рублей, семиместный — 1 649 000 рублей.

Модель Luxury выделяется фарами с подсветкой поворотов, зеркалами заднего вида с обогревом и автоматическим складыванием. В салоне из кожи установлена цифровая приборная панель, люк в крыше и боковые подушки безопасности передних мест. Ее цена составит 1 689 000 рублей и 1 749 000 рублей в зависимости от количества пассажирских мест.

Недавно сообщалось, что на российском рынке подорожали 25 марок машин. Средний рост цен составил 2,1%.