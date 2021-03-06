Киберэксперт Доффман назвал опасное приложение на Android-смартфонах

Москва, 6 марта. Приложение для защиты личных данных ставит под угрозу конфиденциальность пользователей. Речь идет о программе SuperVPN, которую скачали уже свыше 100 млн раз.

Соответствующее заявление сделал киберэксперт Зак Доффман. Он считает, что пользователи должны избавиться от этого приложения, так как оно несет опасность. Набор бесплатных и платных приложений SuperVPN обещает обезопасить гаджет, однако в действительности его работа дает обратный эффект.

«Важно отметить, что в магазине Google Play есть как минимум шесть других похожих приложений с идентичными описаниями и логотипами от разных разработчиков», — говорится в исследовании CyberNews.

Десятки тысяч американских компаний ранее оказались под угрозой утечки персональных данных. Это связано с уязвимостью в операционной системе Exchange Server от компании Microsoft.