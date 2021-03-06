Мясокомбинат на площади три тысячи «квадратов» горит в Оренбургской области

Новотроицк, 6 марта. Пожар зафиксирован на территории одного из мясокомбинатов в Оренбургской области. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил в экстренную службу рано утром — в 05:46 по московскому времени. Прибывшие на место событий спасатели зафиксировали горение кровли помещения для изготовления и хранения упаковочных материалов. Сведений о пострадавших и жертвах в результате инцидента не поступало.

«Всего привлекаются 45 человек личного состава и 15 единиц техники», — говорится в заявлении на сайте регионального ведомства.

Пламя ранее охватило один из пензенских ангаров с полимерной продукцией. Информации о погибших нет. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.