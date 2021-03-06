Родственников саратовских умерших заставляли платить за бесплатные места на кладбище

Саратов, 6 марта. Региональная прокуратура начала проверку рынка ритуальных услуг и погребения. В данной сфере продолжаются незаконные поборы с граждан: бесплатные места на кладбищах незаконно продаются за сумму от 10 до 50 тысяч рублей.



Юридический консультант Валерий Трофимов отметил, что рынок ритуальных услуг — один из самых «теневых» и проверка может занять много времени.

«Кладбища и сопутствующий бизнес — настоящее юридическое «болото». Выяснить там хоть что-то конкретное представляет собой серьезную проблему. Существует миллион разнообразных тонкостей и правил, которые зачастую противоречат друг другу. Конечно, этим пользуются недобросовестные граждане, ведь деньги там зарабатываются попросту чудовищные. Можно только пожелать удачи проверяющим органам, возиться им придется очень долго», — отметил специалист.

Ранее трое подростков получили срок за развращение девочки в Саратовской области. Они отправятся в воспитательную колонию.