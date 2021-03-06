Историки РФ и ФРГ обнародуют новые документы о Великой Отечественной войне

Москва, 6 марта. Рассекречивание документов идет по поручению президента России Владимира Путина. Обнародование архивных данных приурочено к 80-ти летию начала Великой Отечественной войны

Руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян рассказал о достигнутом соглашении с коллегами из Мюнхенского института истории. По его словам, стороны договорились создать совместный сборник документов по истории ХХ века.

По словам Чубарьяна, сотни тысяч документов уже доступны к годовщине Мюнхенского сговора 1938 года и к 75-летию Победы с 2020 года. Опубликованные архивы раскроют неизвестные детали нападения Третьего Рейха на СССР в 1941 году. Материалы станут доступны к 22 июня.

В Москве уже анонсировали открытие проекта о последних неделях Второй мировой войны. Выставка «Триумф победителей», которая расскажет об истории празднования Дня Победы, откроется в столице 11 марта.