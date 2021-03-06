Альтернативой привычным тестам на коронавирус может стать «будка крика»

Амстердам, 6 марта. В скором времени страны смогут отказаться от традиционной процедуры взятия мазка на коронавирус. За время ее существования многие успели пожаловаться на неточность результата.

Альтернативу привычной тест-системе изобрел голландский ученый Питер ван Вис. Он предложил использовать для определения факта заражения коронавируса специальную «будку для крика». Идея заключается в анализе частиц, которые вылетают изо рта пациента во время длительного крика или пения.

Видеозапись эксперимента уже появилась в Сети. На кадрах видно, как добровольцы заходят по одному в кабину и начинают петь или тянуть букву «а». Для получения результата выделение частиц должно происходить около трех минут.

Грамотный подход к сдаче теста на антитела к коронавирусу может удовлетворить потребности пациентов в оценке эффективности вакцинации. Недавно об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.