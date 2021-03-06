ВОЗ призвала «не терять хватку» в борьбе с пандемией коронавируса

Женева, 6 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена поведением стран, которые активно снимают ограничительные меры и считают пандемию коронавируса законченной.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан уверен, что высокая степень угрозы распространения коронавирусной инфекции до сих пор сохраняется. По его словам, мир ждут новые вызовы COVID-19, если объявить победу над пандемией уже сегодня.

Райан выразил мнение, что появление вакцин обнадеживает и позволяет смотреть в будущее с уверенностью, однако бдительность и концентрация должны быть сохранены.

«Надеясь на вакцину, люди начинают действовать несколько расслабленно. А изменение поведения людей в конечном счете влияет на эпидемиологическую ситуацию и скорость распространения вируса», — объяснил специалист ВОЗ.

Он напомнил, что на сегодняшний день в мире открыто несколько новых штаммов коронавируса. Необходимо продолжать соблюдать необходимые меры, чтобы одержать полную и безоговорочную победу над COVID-19, заключил Райан.

Недавно ВОЗ спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса. По мнению представителя организации Ханса Клюге, победа над COVID-19 может случиться в начале 2022 года.