Водителям посоветовали внимательно выбирать место для парковки весной

Москва, 6 марта. Весенние перепады температуры могут за ночь приморозить тормозные колодки так, что утром авто не сдвинется с места. Эксперты не рекомендуют оставлять на ночь машину в луже.

В легковом автомобиле нет блокировки — колесо на снегу может начать пробуксовывать и «откопает» снег до льда, а колесо в луже останется на месте. Когда из-за подобной проблемы выехать не получилось, то стоит отбить лед каким-либо инструментом. Также можно попросить помощи у других водителей и попробовать вытянуть машину тросом.

Постоянная перегазовка, в попытках сдвинуться с места, может повредить сцепление и вариатор машины с механической коробкой передач. Могут возникнуть проблемы с проскальзыванием ремня, что приведет к образованию на его поверхности и на шкивах задиров. Со временем от подобного режима эксплуатации возникнут неполадки даже в дорогом автомобиле.

Влага, попадая на задние барабанные тормоза, может проникнуть внутрь механизма и «сковать» его. Так может сорваться колодка, которая заклинит барабан — последний придется перебирать полностью.

«Даже если вы выехали из снежно-водяной каши без последствий, хорошо бы перед началом поездки просушить тормоза. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль, чтобы удалить влагу, которая осталась между колодками и тормозными дисками», — посоветовал автор портала.

Водителям приходится следить не только за состоянием своего авто, но и за последними поправками в законы Российской Федерации. С 1 марта в стране вступают в силу новые штрафы для автомобилистов.