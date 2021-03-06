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Михаил Мишустин отправится с рабочей поездкой в Кузбасс 6 марта

Михаил Мишустин отправится с рабочей поездкой в Кузбасс 6 марта

Москва, 6 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Кемерово, где в ходе рабочего совещания обсудит обеспечение логистики в промышленности, а также социально-экономические вопросы.

Со слов пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова, Мишустин примет участие в двух совещаниях. На одном из них будут обсуждаться вопросы транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, а на втором обсудят проблемы в социально-экономическом развитии региона.

В поездку также отправятся заместители премьера Александр Новак и Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли, экономического развития, финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.

Недавно Мишустин побывал в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», где ученые разработали вторую вакцину от коронавируса. После визита премьер заявил, что прививку от коронавируса новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона» граждане России смогут сделать, начиная со второй половины марта.

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