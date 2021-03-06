Абрикосов обвинил Бузову и Муцениеце в желании «прославиться на разводе»

Москва, 6 марта. Экс-участник телешоу «Дом-2» Май Абрикосов раскритиковал жалобы Ольги Бузовой и Агаты Муцениеце на бывших возлюбленных после разрыва.

Знаменитости, по мнению Абрикосова, напрасно делятся с пользователями социальных сетей подробностями своей личной жизни. Возможно они используют это, чтобы прославиться и завоевать свою «минуту славы». В качестве примера Май (настоящее имя – Роман Тертишный), привел историю развода актрисы Агаты Муцениеце и звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного.

«Ну, развелась, да, муж хреновый — встала, отряхнулась и пошла! Агате всего-то 32 года, молодая девушка, для чего окружила себя негативной темой распада брака?» — задался вопросом Абрикосов в беседе с KP.RU.

Развод приносит звездам больше пользы, чем брак, считает экс- участник популярного телепроекта. Они порочат имена бывших возлюбленных, публика им сочувствует, а ток-шоу платят за сотрудничество.

Второй громкий развод телезвезды Ольги Бузовой, по словам Абрикосова, оказался менее эффектным. Было ощущение просмотра фильма, который раньше все уже видели.

«Желание прославиться на разводе выглядит одновременно и смешно, и жалко», — подчеркнул Май Абрикосов.

Расставание Ольги Бузовой с видеоблогером Давидом Манукяном недавно прокомментировал рэпер Александр Тарасов. Он назвал этот разрыв предсказуемым.