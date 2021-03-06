Диснейленд в Калифорнии вновь будет принимать посетителей с 1 апреля

Анахайм, 6 марта. Дети в Калифорнии наконец-то смогут посетить Диснейленд. Парк открывается 1 апреля, но число посетителей будет снижено до 15-35% на фоне распространения коронавируса.

Также руководство Диснейленда должно поддерживать соблюдение режима ношения средств индивидуальной защиты и других мер для безопасности здоровья. Кроме того, первоначально парки будут доступны только для визитов жителей штата Калифорния. Глава Диснейленда Кен Потрок в свою очередь подчеркнул, что даже с нынешними неудобствами такое развитие событий даст возможность тысяче людей вернуться на рабочие места.

Некоторые штаты активно снимают ограничительные меры. При этом еще 24 февраля режим ЧС в стране был продлен. В Соединенных Штатах фиксируются самые высокие темпы распространения заболевания.