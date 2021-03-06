Габариты подводной лодки «Дмитрий Донской» напугали журналиста из США

Вашингтон, 6 марта. Автор американского издания Popular Mechanics рассказал о крупнейшем в мире российском атомном подводном крейсере типа «Акула».

Подводная лодка «Дмитрий Донской» — тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 типа «Акула». На сегодняшний день головной корабль серии является крупнейшей субмариной во всем мире.

Автор американского журнала рассказал об устройстве подводных крейсеров, которых некогда в США прозвали «субмаринами-монстрами». Всего таких подлодок в Советском Союзе было выпущено пять. На вооружении у российского флота осталось подводное судно «Дмитрий Донской». Длинна «Акулы» составляет 172,5 метра, ширина — 23,16 метра, а высота — 11,58 метра.

«Каждая подводная лодка была шире, чем средний американский дом, и почти в три раза выше», — написал автор.

Со слов журналиста, в подводной лодке можно было разместить до 20 баллистических ракет Р-39. Кроме вооружения на борту субмарины могли установить бассейн, сауну и солярий.

Автор журнала для наглядности сравнил «Дмитрия Донского» с американской подводной лодкой типа «Огайо». Длина крейсеров почти одинаковая, но российское судно выигрывает по высоте и ширине.

Недавно экипаж британского корабля подняли на смех из-за другой российской подложки. Британцы попытались преследовать субмарину «Ростов-на-Дону». Судно ВМФ РФ прошло по заранее объявленному маршруту и не нарушило международных постановлений.