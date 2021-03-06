Сильное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 6 марта. Землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера было зафиксировано около Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмической активности находился в 176 км к северо-востоку от города Гисборн, в котором проживает 34 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9,2 км. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Соседнее островное государство Австралия подверглось небольшим афтершокам магнитудой 5,0 после этого землетрясения. Об этом сообщила местная геофизическая служба.

Недавно геологическая служба зафиксировала еще одно мощное землетрясение недалеко от Новой Зеландии. Подземные толчки магнитудой 7,3 балла произошли у берегов Кермадекского архипелага. Их эпицентр находился в 238 км городах от Гисборна.