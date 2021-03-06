Самолет «Открытого неба» пролетел над Крымом с новой миссией

Москва, 6 марта. Самолет Ту-214ОН, который ранее использовался при реализации международного Договора по открытому небу, провел первый полет в новом качестве.

Воздушное судно облетело побережье Крыма и Краснодарского края с проверкой маскировки военных объектов. Самолет также протестировал возможности системы ПВО, расположенной в этой местности.

«Его главной целью стала проверка маскировки и защищенности расположенных там военных объектов, частей и соединений, включая Севастопольскую и Новороссийскую военно-морские базы», — рассказал РИА Новости военно-дипломатический источник.

Ту-214ОН взлетел с военного аэродрома под Таганрогом. Его полет продолжался более трех часов.

Россия покинет Договор по открытому небу (ДОН) к лету 2021 года. Это произойдет, если США не вернутся к условиям соглашения, отметил российский дипломат Константин Гаврилов.