Хакерские атаки на ПО Microsoft могут грозить 20 тысячам крупных компаний США

Вашингтон, 6 марта. Программное обеспечение компании Microsoft Exchange Server оказалось уязвимым. Об этом сообщило агентство Reuters.

Недочет может стать лазейкой для хакеров, которые развернут кампании цифрового шпионажа, передает ТАСС. Под угрозой утечки информации оказались более 20 тысяч американских компаний.

Microsoft недавно представила обновление для своего ПО, так как некоторые компании якобы подверглись атаке хакеров. Наличие угрозы из-за уязвимости Exchange Server признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Компания Microsoft ранее представила платформу Mesh для общения в смешанной реальности. Пользователи смогут почувствовать, что находятся в одном пространстве с собеседником.