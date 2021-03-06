«Остановите меня»: Моргенштерн спустил более 2 млн рублей на купальники

Москва, 6 марта. Очередной поход популярного рэпера Моргенштерна в магазин лишил звезду более 2 млн рублей. Однако фанатов больше удивила не потраченная сумма, а купленные на нее товары.

Известный исполнитель вновь похвастался баснословными доходами, показав в Stories длинный чек с итоговой суммой на 2,227 млн рублей. Разглядеть все позиции поклонникам не удалось, однако самые внимательные смогли рассмотреть некоторые из них. В частности, в перечне числятся женский бюстгальтер, стоимость которого составляет почти 17 тыс. рублей, а также купальник и плавки за 27 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

«Пожалуйста, остановите меня!» — подписал видео автор.

Вероятнее всего, многие из вещей куплены в подарок возлюбленной Моргенштерна — Диларе Зинатуллиной. Рэпер не в первый раз балует любимую девушку дорогими презентами. В прошлом месяце по случаю Дня святого Валентина он преподнес ей часы с бриллиантами за 1 млн рублей, а также бутылку вина за 200 тыс. рублей.

Известный модельер Валентин Юдашкин нашел ответ на популярный в Сети вопрос — почему артист наравне с другими звездами мужского пола красит ногти. По его словам, это некий феномен, который можно рассматривать как отголосок панковский культуры 80-х годов.