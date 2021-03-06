Венгрия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Будапешт, 6 марта. Причиной остановки прививочной кампании препаратом AstraZeneca в Венгрии стали технические проблемы, связанные с оповещением населения.

Местная газета Hungary Today сообщила, что жители страны могут привиться после соответствующего SMS-оповещения. В нем будут указаны время, место и механизм получения вакцины.

По данным издания, венгры жалуются на расположение прививочных пунктов. По их словам, многие получают уведомление о прохождении вакцинации в местах, которые находятся в сотнях километров от их домов. Отказаться или изменить условия прохождения вакцинации нельзя, сообщили жители страны. Помимо этого, зафиксированы случаи, когда уведомление не приходит адресату. В некоторых ситуациях уже привившиеся граждане получают сообщения.

В связи с этим власти Венгрии приняли решение приостановить вакцинацию. Процесс возобновится, как только технические неполадки будут устранены, передает Hungary Today со ссылкой на источник в правительстве.

Недавно стало известно, что немецкие полицейские отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. Местные СМИ сообщили, что правоохранителей беспокоят побочные эффекты, которые могут возникнуть при прохождении вакцинации.