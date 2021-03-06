Китайский блогер развеял популярные суждения о качестве сна

Пекин, 6 марта. Качество сна определяется регулярностью и цикличностью. Китайский блогер решил обратить внимание, что на сон не влияет поздний отбой.

На качество сна влияет работа биологических часов. Если они действуют неправильно, то могут появиться проблемы с эндокринной системой. Поздний отбой не будет сказываться негативно на состоянии, если сон будет регулярным. Но при хроническом недосыпании времени на восстановление сил потребуется больше. Об этом рассказал пользователь WeChat из Китая.

«Если часто засиживаться допоздна и недосывать, наверстать упущенное будет очень тяжело», — сказал пользователь.

Сомнологи разделяют цикл сна на пять стадий: дремота, легкий, умеренно глубокий, глубокий сон и стадия быстрых движений глаз. Чередование циклов в среднем по четыре-пять раз за ночь продолжительностью в 90 минут обеспечивает хороший отдых.

Улучшить качество сна можно, повысив медицинскую грамотность, установив расписание работы и отдыха. Специалист советует отключать гаджеты за полчаса до отбоя, заниматься спортом, выбирать хорошие постельные принадлежности и сохранять хорошее настроение.

Если уснуть никак не получается, можно попробовать методику «4-7-8», которую предложил специалист по интегративной медицине Университета Аризоны Эндрю Вейл. Она поможет не только уснуть буквально за минуту, но и снять стресс.