Власти Сахалинской области поддержали идею строительства поселка для молодых

Южно-Сахалинск, 6 марта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко одобрил выделение земель для строительства домов, где будут жить молодые семьи.

Идею предложили активисты молодежного правительства. Выбор для создания поселка пал на участок на западном выезде из города. На этих территориях проведен газ, рядом расположены остановки общественного транспорта.

«Мне нравится эта идея. Я сам был молодым человеком и мечтал построить дом для своей семьи. <...> Должен вырасти комфортный, красивый поселок для людей, которые связывают свое будущее и будущее своих детей с островами», — заявил губернатор региона.

Каждая семья получит около десяти соток земли. Дальневосточная ипотека позволит молодым приобрести дом по цене квартиры.

Ранее правительство Сахалина объявило о тренде на подготовку прокладки дороги, которая соединит трассы из Южно-Сахалинска в Оху и Холмск. Появление нового объекта поможет разгрузить город и улучшить экологию.