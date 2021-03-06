Mercedes-Benz и Geely объявили о разработке электрокросса Smart

Мюнхен, 6 марта. Созданием дизайна для нового полностью электрического кроссовера марки Smart занимаются специалисты из компании Mercedes-Benz, а над технической частью трудятся эксперты из Geely.

Пока о новинке не так много информации. Глава бренда Smart Дэниел Лескоу сообщил, что работа ведется над пятидверным автомобилем, у которого силовой агрегат будет полностью на электрической основе. Также имеются данные, что машина по своим размерам будет схожа с MINI Countryman. Электрокар планируется как самая большая модель марки Smart.

По предварительным данным, автомобиль будет иметь в оснащении электродвигатель мощностью 268 лошадиных сил с запасом хода до 500 км. Вероятно, релиз концепта будет уже в сентябре текущего года в автосалоне Мюнхена.

Недавно сообщалось, что автомобиль свежей модели Atlas от Geely скоро появится на российском авторынке. Этот машина китайского производителя уже обрела популярность в России.