Осьминоги оказались чувствительны к эмоциональной и физической боли

Сан-Франциско, 6 марта. Осьминоги могут испытывать разные виды боли, несмотря на простое строение нервной системы. К такому выводу пришли нейробиологи из Университета Сан-Франциско.

Переживание боли является сложным состоянием, приводящим к страданиям. Долгие годы ученые считали, что осьминоги не способны переживать эмоциональные чувства.

Нейробиолог Робин Крук потратил несколько лет на изучение животных. В результате проведенных исследований ему удалось выяснить, что беспозвоночный моллюск может испытывать негативные чувства при соприкосновении с болью. Крук пришел к выводу, что осьминог имеет схожие характеристики нейронной активности с млекопитающими, хотя нервная система животного устроена принципиально иначе.

Японские ученые ранее выяснили, как кошки реагируют на врагов своих хозяев. Исследование показало, что питомцы не способны различать друзей и обидчиков своих владельцев.