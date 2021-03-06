Инфекционист Тимаков назвал срок заразности детей с COVID-19

Москва, 6 марта. Заразившиеся коронавирусом дети перестают быть заразными через десять дней. Об этом рассказал главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Обычно вирус выделяется у детей на протяжении месяца, но уже через десять дней они перестают быть опасными для окружающих. Выделение вируса не говорит о том, что человек может заразить других, передает РИА Новости.

Долгое время коронавирус может выделяться вместе с фекалиями. Этот процесс может занять до нескольких недель. Но подхватить COVID-19 от такого человека почти невозможно.

Александр Мясников ранее рассказал, почему мужчины чаще женщин болеют COVID-19. Он объяснил это наличием в организме рецепторов, с помощью которых коронавирус проникает в органы. У детей эти рецепторы практически отсутствует, из-за чего они почти не болеют коронавирусной инфекцией.