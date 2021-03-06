Ровер Perseverance оставил следы колес на поверхности Марса

Вашингтон, 6 марта. Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. Впечатлениями от «первых шагов» марсохода поделились в NASA.

Поездку по Марсу Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства прокомментировало в соцсети Twitter. Специалист NASA признался, что был счастлив увидеть следы Perseverance на Красной планете.

«Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много», — подчеркнул сотрудник космического ведомства.

NASA ранее опубликовало видеоролик с кадрами приземления ровера на поверхность Марса. Он длится чуть дольше трех минут.