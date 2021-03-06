«Я не убийца»: премьер Словакии объяснил отказ возвращать «Спутник V»

Братислава, 6 марта. Дозы первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» останутся в Словакии. Препарат не будет возвращен в Россию, к чему призывают отдельные лица в правительстве.

Заявил об этом премьер-министр республики Игорь Матович. Ранее он заявил о невозможности дальше медлить с началом массовой вакцинации, в связи с чем власти закупили российскую разработку не дожидаясь ее одобрения регулятором Евросоюза. Он обратил внимание на число жертв COVID-19, которое растет в стране с каждым днем.

«Когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций («Спутник V». — Прим. ФАН) вернуть… сразу тишина», — добавил политик.

Правительство не может позволить себе оставить соотечественников без эффективного препарата. Факт его создания в России не должен препятствовать спасению людей: «Я не убийца», отметил Матович.

Читатели британской газеты Daily Mail осудили политику вакцинации в ЕС. Они указали на несостоятельность «брюссельской машины» на фоне хаоса с поставками препаратов.