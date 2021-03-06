Пушков назвал участие скопинского маньяка в ток-шоу вопросом морали

Москва, 6 марта. Авторы ток-шоу российских телеканалов не обладают моральным правом приглашать Виктора Мохова, отсидевшего 17 лет за похищение и насилие над двумя несовершеннолетними.

Внимание на это обратил сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление журналиста Владимира Познера, который отметил, что по закону передачи имеют право приглашать преступника. Однако если УК РФ будет действовать без сопряжения с так называемым морально-нравственным законом, то общество превратится в «бездушное царство», считает парламентарий.

«У авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм», — добавил Пушков в своем Telegram-канале.

В 2000 году Мохов вместе с подельником похитил двух девушек-подростков — 14 и 17 лет. Злоумышленник сделал из пленниц секс-рабынь. Он держал их в специально оборудованном бункере, в котором они провели около 3,5 года.

В администрации исправительной колонии Саратовской области подчеркнули, что осужденный за время отбывания наказания так и не осознал своей вины. Об этом говорится в подготовленной характеристике на Мохова.