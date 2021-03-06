«Милые наши»: Якубович поздравил женщин с 8 Марта и станцевал с пенсионеркой

Москва, 6 марта. В праздничном выпуске шоу «Поле чудес» приняли участие только женщины. Во время передачи они получали подарки и комплименты, а кому-то удалось даже станцевать с бессменным ведущим.

Передача накануне 8 Марта носила название «Цветы». Участницам пришлось ответить на каверзные вопросы ведущего, который с удовольствием получал и дарил подарки, но даже в честь праздника не делал никому поблажек.

Женщины приехали в студию в праздничных нарядах и в приподнятом настроении. Несмотря на то, что передача была посвящена им, они все равно одарили ведущего Леонида Якубовича подарками. Участницы нарядили его в бомбер и накормили салом с чесноком.

Однако мужчины тоже не остались в стороне. Так, женщины получили традиционные подарки, дополненные в этот раз юбилейными кружками, которых, по словам Леонида Аркадьевича, «нет больше ни у кого».

Пушкинский музыкальный театр Московской области исполнил песню для всех присутствующих дам «Без женщин жить нельзя на свете». Якубович стоял в стороне и со счастливым видом подпевал музыкантам.

Развеселили публику танцоры, которые устроили настоящие казацкие пляски. Позже и сам ведущий пустился в пляс с пенсионеркой из Краснодара Екатериной Вакуленко.

Но и на этом поздравления не закончились. В студии Якубович прочитал письмо из Казахстана, в которой девушка рассказала о своей бабушке Марии Ивановне. По ее словам, 8 марта женщине исполнится 86 лет. И она за всю жизнь не пропустила ни одной передачи «Поле чудес».

«Мария Ивановна! Поздравляю вас с праздником и с замечательными внуками! Дай вам бог многих лет жизни», — пожелал Якубович.

Победительница игры получила символический подарок. Юлиане Жегопаровой из Курска дали восемь тысяч очков в преддверье 8 Марта и презенты на выбор. Девушка забрала в Курск набор бытовой техники и билет до Санкт-Петербурга.

«Вы — те, на ком стояла, стоить и стоять будет земля Русская. Милые наши, с праздником, и дай вам бог», — закончил передачу Якубович.

Недавно свои поздравления высказал один из основателей «Квартета И» Леонид Барац. Он воздержался от традиционного обращения в адрес всей прекрасной половины человечества, а поздравил только близких ему девушек.