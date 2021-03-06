Маркетолог Григорьев назвал способы борьбы с «холодным обзвоном»

Москва, 6 марта. Многие компании пользуются методом массового обзвона граждан, чтобы продать свой товар или услугу. Однако не всем россиянам нравятся навязчивые звонки с незнакомых номеров.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал, как оградить себя от подобных продавцов. Прежде всего он советует использовать тактику «ответа вопросом на вопрос».

«Если вам звонят, то вы сразу просите звонящего представиться. Если человек начинает юлить, то надо еще разузнать у звонящего, кто он, откуда и по какому вопросу. Если продолжают крутить, то вы вешаете трубку», — цитирует его радио Sputnik.

Иногда собеседника действительно привлекает предложение продавца. В таком случае лучше не соглашаться на покупку вещи или услуги сразу. Перед этим Григорьев советует сравнить цены в Интернете.

Чаще всего жертвами «холодного обзвона» становятся пожилые люди, которых просто в чем-либо убедить. Маркетолог считает, что принимать решение о подобных покупках должны молодые родственники.

«Более молодые люди существуют, чтобы защитить родителей и дедов. Пусть старшие переводят стрелки на нас, а мы разберемся», — отметил Григорьев.

Специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) представили проект по борьбе с телефонным мошенничеством. Теперь сотовые операторы смогут подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей.