Дюжев рассказал, что Безруков перенес сердечный приступ на сцене

Москва, 6 марта. Народный артист РФ Сергей Безруков настолько увлечен своей работой, что порой не обращает внимания на здоровье. По словам его коллеги Дмитрия Дюжева, однажды спектакль чуть не закончился для Безрукова трагически из-за серьезных проблем с сердцем.

В эфире программы «Мой герой» на канале ТВЦ Дюжев не скрывал восторга от работы своего друга.

«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал в жизни. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — поделился актер.

В ответ Безруков отметил, что живет театром. В отличие от кинокарьеры, эта работа почти не приносит дохода.

«Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством», — отметил народный артист.

Ранее Безруков рассказал, как пережил время запретов, связанных с пандемией коронавируса. В одном из интервью он признался, что «всем, кто трудится в сфере культуры, сейчас непросто». Полгода артист сидел без работы и нигде не снимался. На это время его семья переехала на дачу, где сам Безруков «сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья».

При этом он подчеркнул, что его, советского человека, подобными трудностями не запугать.