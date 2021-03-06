Польша может закупить для массовой вакцинации российский «Спутник V»

Варшава, 6 марта. Министр обороны Польши заявил, что Варшава может закупить «Спутник V» в обход регуляторов Евросоюза. Этот шаг может рассорить страну с государствами Прибалтики.

Власти Польши рассматривают возможность закупить вакцину от коронавирусной инфекции: руководство страны прощупывает почву и уже обратилось к нескольким фармкомпаниям с просьбой получить лицензию на производство препаратов. Со слов министра обороны Польши Мариуша Блащака, Варшава не исключает такой возможности, чтобы максимально оперативно остановить распространение COVID-19.

«Мы сосредоточены на том, чтобы остановить третью волну. Мы призываем общество проявить ответственность за свое здоровье и здоровье других людей», — цитирует министра Rubaltic.ru.

Вакцинацию в странах Евросоюза Брюссель провалил, и теперь государства могут либо придерживаться «европейской солидарности» и оставаться без средства от коронавируса, либо самостоятельно договариваться о поставках препаратов, заметил Блащак. Так, например, уже сделали Венгрия и Словакия, которые получили «Спутник V» без одобрения европейского лекарственного агентства.

Если власти Польши все-таки примут решение о закупке российской вакцины, то противопоставят себя странам Прибалтики. Из них Латвия и Эстония готовы использовать «Спутник V» только после одобрения препарата в Евросоюзе. Литва же настроена категорически против средства из России и не намерена использовать, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили к использованию в 45 странах мира. Препарат, который разработали ученые Центра им. Гамалеи, занял второе место среди аналогов по числу одобривших его к применению стран.