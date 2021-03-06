Два человека получили травмы при падении вертолета в Канаде

Виктория, 6 марта. Вертолет с двумя членами экипажа на борту упал в лесистой местности на острове Боуэн в провинции Британская Колумбия в Канаде. Об этом сообщил телеканал CBC.

Экстренные службы доставили пострадавших людей в больницу. Пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Причина авиакатастрофы пока не называется.

Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения вертолета бизнесмена Андрея Шелестова, известного как блогер Оружейный Барон, в Ярославской области. Мужчина самостоятельно управлял летающим средством и выжил во время падения. Инцидент произошел из-за самонадеянности пилота, который врезался в линии электропередач.