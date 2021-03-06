Правовед Денисов назвал условия изъятия машины за долги прошлого владельца

Москва, 6 марта. Автомобиль могут отобрать в счет погашения долгов предыдущего владельца транспортного средства. Это возможно лишь при некоторых условиях.

Новый хозяин может лишиться машины, если еще до покупки на нее был наложен арест, пояснил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. Конфисковать автомобиль могут, если владелец не переоформил его на себя, передает «Прайм».

«Если на машину наложен арест, то сделка купли-продажи является незаконной и новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на свое имя. Поэтому автомобиль может быть конфискован, однако в ряде случаев это возможно оспорить в судебном порядке», — объяснил правовед.

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал советы, как сэкономить на покупке машины. Он порекомендовал выбрать несколько автосалонов и попробовать сбить цену.