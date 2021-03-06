Зрители высмеяли возможное возвращение «Дома-2» на телеэкраны

Москва, 6 марта. Организаторы реалити-шоу «Дом-2» объявили кастинг новых участников проекта и анонсировали скорое возвращение шоу на экраны.

«Дом-2» выходил на телеканале ТНТ с мая 2004 года по 30 декабря 2020 года и стал самым продолжительным реалити-шоу в истории. Участники проекта строили дом, который должен был достаться победителю шоу, однако при закрытии телепередачи в 2020 году дом разыгран не был.

Полтора месяца актеры шоу все еще оставались в периметре, а поклонники не теряли надежды на скорое возобновление реалити. Создатели изначально обещали, что съемки возобновятся уже в начале февраля. Однако вскоре стало известно, что 14-ти задержавшимся на телестройке участникам объявили о полном закрытии проекта. Им было предписано в двухдневный срок собрать вещи и покинуть дома.

Чуть позже ведущая Ксения Бородина сообщила журналистам, что судьба проекта все еще не определена окончательно. Возможно, шоу все-таки вернется на экраны на другом телеканале, как это планировалось изначально.

Похоже, ее прогнозы оправдались. В пятницу в официальном аккаунте тематического журнала в Instagram появилось объявление о новом кастинге.

«Этого ждали все! Этой весной легендарное мега реалити-шоу «Дом-2» возвращается! Стань новой звездой! Осуществи свои самые заветные мечты! Пройди кастинг и стань легендой!» — говорится в сообщении.

Преданные поклонники проекта делятся в комментариях радостью от новости. Однако многие восприняли известие критически.

«Ну уж нет, умерла так умерла», — пишет пользователь под ником 58_raisa.

«Надеюсь, что теперь реальную любовь будут транслировать, а не с панели девок и стриптизеров парней», — добавила natalie_konon.

«А может не надо», — отметила elenakostenko95.

Другие же вообще сомневаются, что шоу вернется на экраны, подозревая организаторов в обмане.

«Да успокойтесь вы уже. Какой кастинг! Попрощались же 100 раз уже», — негодует katrishaz.

До сих пор в эфире ТНТ продолжает работу шоу «Бородина против Бузовой». В конце февраля стало известно, что Влад Кадони больше не будет работать здесь телеведущим. В соцсети он поблагодарил свою коллегу по «Дому-2» Бузову «за эти чудные годы совместной работы», выразив уверенность, что и после ухода из проекта они смогут сохранить «добрые отношения». Кадони добавил, что решение об увольнении «не далось сложно, в нем была необходимость».