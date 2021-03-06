Хаос с поставками вакцин в ЕС показал несостоятельность «брюссельской машины»

Лондон, 6 марта. Наблюдаемые сейчас в Евросоюзе темпы вакцинации населения от коронавируса свидетельствуют о недееспособности Брюсселя. Там начался настоящий бардак, отметили читатели Daily Mail.

Своим мнением аудитория поделилась в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса, опубликованной в британской газете. Автор материала осудил ЕС за проводимую политику вакцинации. По его словам, «европейское пространство» страдает от «спотыкающейся» программы иммунизации, что связано с задержками поставок препарата. Там все чаще звучат призывы одобрить использование российского «Спутника V».

«Сколько европейцев погибло из-за того, что они играли в политику с оксфордской вакциной? Теперь они рассматривают русскую вакцину», — отметил один из читателей.

«Если из этого ничего не выйдет, это покажет, насколько неумела брюссельская машина», — добавил другой пользователь.

Еврокомиссия разрешила странам ЕС приобретать у России и Китая вакцины от коронавируса. Теперь власти будут самостоятельно нести ответственность за последствия прививок, заявил глава органа исполнительной власти Эрик Мамер.