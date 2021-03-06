Муж Натальи Водяновой показал редкий кадр супруги из спальни

Париж, 6 марта. Муж модели и актрисы Натальи Водяновой французский бизнесмен Антуан Арно поделился «постельным» снимком супруги.

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова и миллиардер вместе с 2011 года. Изредка они делятся в соцсетях кадрами семейной жизни. В конце февраля звезда модных подиумов отпраздновала день рождения. В тот день Арно опубликовал в Instagram серию фотографий своей любимой супруги в самых непринужденных позах: за романтическим ужином, на отдыхе, уставшую и без макияжа.

На этот раз в сторис он показал фото, на котором супруги предстали лежащими в постели в одежде вместе с четырехлетним сыном. В подписи миллиардер признался, что ему трудно поверить возрасту своей жены. Многодетной маме исполнилось 39, но она даже близко не выглядит на свой возраст.

Водянова и Антуан Арно растят пятерых детей. У них есть два сына и дочь от бывшего мужа Водяновой Джастина Портмана, а также у пары еще двое общих детей.

В начале марта мать супермодели Лариса Громова призналась, что ей больше нравился первый муж дочери, британский аристократ, который сразу же покорил ее своими манерами. Долго подбирая слова, она объяснила, что Арно чересчур пунктуальный и педантичный. Оказалось, бизнесмен не приемлет долгих вечерних разговоров, даже если родственники долго не виделись.