Десятки рыбаков эвакуированы с горящего судна в Приморье

Владивосток, 6 марта. Экипаж рыболовецкого судна «Витим» в составе из 30 человек успешно эвакуирован на спасательный плот «Алчан». Ранее стало известно о возгорании в одном из цехов на борту.

Помощь сотрудников экстренной службы рыбакам не потребовалась. Они на спасательном буксире направились к месту постоянной дислокации. С целью предотвращения новых инцидентов все близрасположенные судна были уведомлены о происходящем, сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю.

«К работам привлечено 60 человек и 4 плавсредства, от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники», — говорится в заявлении на сайте регионального ведомства.

Ранее стало известно о пожаре в рыбном цеху судна. Сведений о пострадавших или жертвах не поступало. Что послужило причиной возгорания, еще предстоит выяснить.