Доктор Мясников объяснил, почему мужчины чаще женщин заболевают COVID-19

Москва, 6 марта. Женщины реже мужчин заражаются коронавирусом. Причина этого кроется в количестве рецепторов, за счет которых возбудитель COVID-19 поражает клетку, заявил доктор Александр Мясников.

Рецепторы необходимы вирусу для закрепления в организме. У представительниц слабого пола их число существенно меньше, благодаря чему случаи заболевания среди них встречаются значительно реже, чем у мужчин. При этом их количество у детей сводится практически к нулю, отметил телеведущий.

«Если женщина грустная и депрессивная — ей никакой эстроген не поможет. Лучший помощник иммунитета — позитивный настрой», — добавил медик в эфире телеканала «Россия-1».

Вспышка новых случаев заражения коронавирусом может начаться в России осенью. Снизить риск ее возникновения поможет массовая вакцинация населения, обратил внимание Мясников.