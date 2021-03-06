Сало, бомбер и соломенная шляпа: что подарили Якубовичу накануне 8 Марта

Москва, 6 марта. Праздничный выпуск программы «Поле чудес» был посвящен Международному женскому дню. Участницы получили подарки и комплименты. Без внимания не остался и неизменный ведущий шоу.

За барабаном в студии «Поле чудес» оказались девять игроков из разных городов и сел России. Они разбились на группы по трое, чтобы отгадать слова, которые зашифровал для них на табло ведущий шоу Леонид Якубович. В этот раз передача была посвящена цветам: тема была выбрана в преддверии 8 Марта.

Участницами этого выпуска шоу стали женщины. Они приехали на программу из Волгограда, Липецка, Москвы, Саранска, Екатеринбурга, Курска, Краснодара, Сыктывкара. Все привезли в студию свои фирменные подарки, чтобы порадовать ведущего, который уже давно коллекционируют презенты в музее капитал-шоу.

Для начала Якубовича, по традиции, нарядили. Только не в казачьи костюмы или русско-народные наряды. Ведущему предложили надеть молодежный бомбер красного цвета. Кажется, современный стиль пришелся Якубовичу по вкусу.

Дополнить look участницы предложили соломенной шляпой и шарфом болельщика. Последний привезла участница из Москвы Татьяна Фомина. По ее словам, при одном из заводов остался функционировать стадион. Именно спортсмены решили нарядить ведущего в шарф. Они же передали ему мяч. На ноги Якубовичу предложили надеть валенки.

Не обошлось и без фирменных вкусностей. Под конец игры весь барабан был буквально заставлен разнообразной едой. Участница из Липецка Юна Мякишкина преподнесла настоящее липецкое сало с чесноком. А Анна Душейко из Сыктывкара решила подарить Якубовичу таежные коми шаньги из брусники и картошки. Барабан она «дополнила» груздями.

Кроме того, Якубович получил в подарок собственный портрет, который нарисовала волгоградка Софья Тимофеева, книги о флоре и фауне Липецка и даже поваренную книгу Крошечки-Хаврошечки.

Недавно в эфире капитал-шоу Леонид Якубович сделал неожиданное заявление. По его словам, в 16 лет ему пришлось самостоятельно принять роды.