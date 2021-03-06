Сборная России обыграла Францию в отборочном матче ЧЕ по мини-футболу

Москва, 6 марта. Российская команда победила соперников из Франции в очередном отборочном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

Поединок состоялся во Франции. Россияне забили французам три мяча. Те, в свою очередь, ответили двумя голами. В составе российской сборной дважды отличился Робиньо. Еще один гол записал на свой счет Иван Чишкала.

В своей группе сборная России на данный момент занимает первое место. Она одержала три победы и заработала девять очков. Следующий матч россияне проведут 9 марта.

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недавно назвал лучшую команду в Европе. Этого титула, по его мнению, заслуживает мюнхенская «Бавария».