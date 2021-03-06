Имя свободного человека: как Кассиус Клей принял ислам и стал Мохаммедом Али

Один из самых известных боксеров в истории мирового бокса Мохаммед Али при рождении получил имя отца Кассиус Клей. Ровно 57 лет назад, 6 марта 1964 года, он принял ислам и сменил имя, которое навсегда вошло в анналы спортивной истории.

Боксер родился в 1942 году в американском штате Кентукки. В стране в это время царило расовое неравенство. На многих заведения еще висели таблички с надписью «Только для белых», а дети чернокожих учились в отдельных школах. Позднее в интервью Али неоднократно рассказывал, что эта несправедливость слишком сильно давила на него в детстве.

Первые успехи

В бокс он пришел случайно. У 12-летнего Клея украли велосипед, и мальчик твердо решил наказать обидчиков. Для этого он решил сначала потренировать бойцовские навыки и записаться в боксерскую секцию. Юный спортсмен быстро втянулся, начал посещать занятия и тренировался как одержимый. Успех не заставил себя ждать. Уже в 1956 году он выиграл первый в своей жизни турнир, а в 18 лет стал олимпийским чемпионом.

Вернувшись с медалью в родной Луисвилл, состоявшийся боксер зашел в заведение с вывеской «Только для белых», в надежде впечатлить персонал золотой медалью. Однако официант отказался его обслуживать, заявив: «Неграм не подаем».

Расстроенный боец выкинул олимпийскую медаль в реку. Через 36 лет ему вручили новую взамен утраченной.

«Это имя свободного человека»

К тому времени Клей узнал о религиозной организации «Нация ислама», которая ставила своей целью улучшение положения негров в США. В 1964 году, сразу после завоевания первого титула чемпиона мира, боксер заявил, что присоединяется к исламской религии. Одновременно он решил отказаться и от своей фамилии, полученной от белых рабовладельцев.

«Кассиус Клэй — это имя раба. Я не выбирал его, и я не хочу именоваться им. Я — Мохаммед Али! Это имя свободного человека. Оно означает «возлюбленный Бога». И я требую, чтобы отныне его использовали все, кто хочет говорить со мной или обо мне», — заявил боксер в 1964 году после победы над Сонни Листоном.

Мохаммед Али

Смена имени и религии вызвало скандал в спортивном мире. Али хотели лишить всех титулов, но к этому не было никаких законных оснований. Все изменилось в 1967 году, когда чемпион отказался от службы в армии США по религиозным соображениям. После чего был лишен всех титулов и отстранен от участия в соревнованиях более чем на три года.

Вернувшись в спорт, Али снова стал чемпионом мира. 30 октября 1974 года в Киншасе состоялся один из самых известных боев в истории бокса: Али против Джорджа Формана. Многие знают его под названием «Побоище в джунглях». Это был первый бой в истории тяжелого веса, состоявшийся в Африке.

После завершения спортивной карьеры Али занимался общественной и благотворительной деятельностью, был послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Скончался легенда бокса 3 июня 2016 года на 75-м году жизни. Причиной смерти был назван септический шок, возникший из-за «неустановленных естественных причин».