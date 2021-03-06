Судно с 30 рыбаками вспыхнуло в Приморском крае

Владивосток, 6 марта. Рыболовецкое судно «Витим» горит в акватории Японского моря. На борту находятся порядка 30 человек. К месту событий убыл спасательный буксир, передает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании в рыбном цеху судна поступил в экстренную службу рано утром — в 07:00 по местному времени. В настоящее время экипаж готовится к эвакуации. В этом им помогут два спасательных буксира, один из которых уже направился к «Витиму», а второй готовится к отправке.

«Дано оповещение всем судам, находящимся в данном районе. К горящему судну также следуют рыболовное судно «Ультимат» и теплохлд «Оушен Прайд-1», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Ранее огонь охватил квартиру в многоэтажном доме в Новосибирске. Спасатели смогли эвакуировать 38 человек, в частности девять детей. Пострадавших в результате инцидента удалось избежать.