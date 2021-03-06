Бытовые привычки могут снизить чувство одиночества

Вашингтон, 6 марта. Личные повседневные «ритуалы», такие, как заваривание кофе утром или пробежка, подавляют в человеке чувство одиночества. Такой вывод сделали специалисты из США и Китая.

Как показывает исследование, некоторых людей мучает отсутствие смысла в жизни. Это является одной из причин чувства одиночества. Однако даже в бытовой рутине можно отыскать определенный смысл. Индивидуальный способ заваривания чая, привычка питаться одним и тем же блюдом с утра или вечерняя прогулка с собакой. Такие повседневные заботы психологи называют «ритуалами».

Группа исследователей из Калифорнийского и Восточно-Китайского педагогического университетов уверены, что подобные бытовые дела помогают справляться с чувством одиночества, что обретает особую важность во время ограничений из-за пандемии.

Суть в том, что привычки могут придать жизни чувство наполненности и смысл — пусть не очень весомый, но все равно ощутимый. Подобные чувства у человека можно сравнить также с ожиданием праздников или отдыха, заявляют исследователи.

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