Компания Abivax признала свою вакцину от COVID-19 недостаточно эффективной

Париж, 6 марта. Клинические испытания французской вакцины от коронавируса компании Abivax были прекращены. Разработчик признал свой препарат недостаточно эффективным.

В тестировании вакцины приняли участие 500 пациентов-добровольцев. Результаты испытаний указали на безопасность препарата. Его эффективность оказалась недостаточной.

«Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу о недостаточной эффективности» препарата», — заявили в пресс-службе французской компании.

Разработчик получил разрешение на клинические испытания своей вакцины весной прошлого года. К тестированию планировалось привлечь более тысячи добровольцев.

Создатели «Спутника V» ранее сообщили, что российская вакцина от коронавируса стала второй по популярности в мире. Ее разрешили использовать власти 45 стран.