Российские школы ограничат доступ к негативному контенту через Wi-Fi

Москва, 6 марта. Все российские школы обязаны до конца года подключиться к Интернету. Действующий в учреждениях Wi-Fi будет настроен исключительно на доступ к проверенной информации.

Использование детьми потенциально опасного контента недопустимо, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Норма скорости Интернета для городских школ составляет не менее 100 мегабит в секунду, тогда как для сельских учреждений действует правило в 50 мегабит в секунду.

«Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях», — объяснил глава ведомства в эфире «России-1».

Новый учебный год в России планируется начать в очном формате. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, страна готова к любому сценарию, в частности связанному с угрозой здоровью учеников и преподавателей, ранее отметил Кравцов.