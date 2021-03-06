Молодящиеся Басков и Малахов «отожгли» на вечеринке Киркорова

Москва, 6 марта. Певец Николай Басков и телеведущий Андрей Малахов привлекли внимание публики своими нарядами на презентации песни Sugar, организованной поп-королем эстрады Филиппом Киркоровым.

Киркоров уже не в первый раз выступил в качестве продюсера на песенном конкурсе «Евроведение». В этом году он презентовал совместный проект с певицей Натальей Гордиенко — песню Sugar, с которой девушка представит Молдову. На грандиозной вечеринке премьеры трека собрались российские певцы, продюсеры, блогеры, модельеры, рэперы и телеведущие.

Внимание журналистов привлекли наряды певца Николая Баскова и телеведущего Андрея Малахова. Исполнитель «Шарманки» появился на презентации и выступил на сцене в черной, хулиганской косухе в стиле «рок-музыкант», а ведущий скандальных ток-шоу танцевал в растянутом «молодежном» свитере оверсайз.

«Два дедули на TikTok», — иронично прокричал Басков, когда стоял на танцполе с Малаховым.

После мероприятия Гордиенко поблагодарила гостей, которые пришли и поддержали презентацию ее новой песни, в своем Instagram-аккаунте.

«Я благодарна судьбе за такие подарки, как вчерашний вечер, за людей, которые пришли нас поздравить и поддержать. Спасибо всем! Буду бережно хранить это счастье внутри», — написала Гордиенко.

Киркоров, как продюсер и соавтор песни Sugar, также в своем аккаунте в социальной сети поблагодарил всех участников вечера и рассказал несколько интересных деталей о проекте.

«Благодарен каждому гостю, кто стал частью нашего вечера! Спасибо каждому зрителю в прямых эфирах, вас было около миллиона!<…> Парадокс состоит в том, что артистка из Молдовы, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии, режиссер клипа с Украины с большой любовью создавали этот продукт, потому что у музыки и искусства нет границ!» — написал Киркоров.

В этом году сразу несколько участников будут бороться за право представлять Россию на Евровидении. Объявлен шорт-лист исполнителей, которые могут поехать на конкурс от России.