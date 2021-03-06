ВСУ обстреляли Донбасс из минометов и реактивной установки

Донецк, 6 марта. Ополченцы ДНР зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня на территории республики. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин.

Украинские военные обстреляли населенный пункт Спартак из 120-мм минометов. По данным НМ ДНР, из орудия было выпущено не менее восьми снарядов. Вместе с тем Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили один из жилых домов, применив реактивную ракетную установку «Град-П» «Партизан».

По словам Басурина, украинские военные обстреляли поселок имени Гагарина из стрелкового оружия на горловском направлении, а недалеко от Мариуполя были применены 120-мм минометы и гранатомет СПГ. По данным НМ ДНР, в результате обстрела пострадал район населенного пункта Ленинское.

Недавно редакция ФАН подготовила материал об обстрелах территорий ДНР и ЛНР украинской армией. В основном киевские силовики используют минометы, гранатометы и стрелковое оружие.